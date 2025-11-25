insieme la moda scende in campo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

L a moda non resta a guardare. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i l 25 novembre, il settore risponde con gesti concreti e simbolici: capsule dedicate, iniziative solidali, installazioni che trasformano lo shopping in un atto di consapevolezza. Il ritorno del bomber: 5 outfit che mostrano perché non passerà mai di moda X Non è “marketing del dolore”, ma un linguaggio collettivo che sceglie di farsi carico del tema. Dai brand emergenti alle maison storiche, il messaggio è uno: usare la visibilità della moda per amplificare ciò che non può più essere taciuto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

