Insieme contro ogni violenza | gli studenti salernitani in scena al Teatro Nuovo
In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” si è tenuta questa mattina, presso il Teatro Nuovo, l’iniziativa “insieme contro ogni violenza” volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto delle donne e del ripudio di ogni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
A Natale, La differenza siamo noi. Insieme. Ogni dono può accendere una speranza. Scegli i nostri regali e contribuisci a sostenere ricerca, cura e assistenza per i bambini e i ragazzi che affrontano leucemia e malattie del sangue, metaboliche e genetich - facebook.com Vai su Facebook
Ogni volta come il primo giorno Alle nostre 200 volte insieme Vai su X
Insieme contro la violenza sulle donne: visita ad un centro antiviolenza da parte delle assessore dei Comuni limitrofi - In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra ogni anno il 25 novembre, una nuova iniziativa si unisce a quelle già promosse dall'amministrazione comunale ba ... Come scrive comune.bagheria.pa.it
Poste Italiane e Anemos insieme a Varese contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’ufficio postale di Varese, in via Milano 10, ha ospitato nella mattinata del 25 novembre un’iniziativa speciale promossa da Poste ... Come scrive varesenews.it
Sentinelle nelle Professioni contro la violenza: Confartigianato Imprese Padova e Soroptimist Club Padova insieme per le donne - Confartigianato Imprese Padova e Soroptimist Club Padova invitano tutta la comunità a diventare parte attività di un cambiamento che riguarda ciascuno di noi. padovanews.it scrive