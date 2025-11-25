Inseriti tra i terroristi L’organizzazione nel mirino di Donald Trump | scatta l’operazione
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di alzare ancora l’asticella nella sua guerra al terrorismo internazionale, puntando il dito contro una vasta rete islamista attiva in più Paesi del Medio Oriente. Con un nuovo ordine esecutivo, la Casa Bianca apre alla possibilità di classificare alcune cellule come “organizzazioni terroristiche straniere”. Nel documento si parla di realtà presenti “in Libano, Giordania ed Egitto” che, secondo Washington, “commettono o incoraggiano e sostengono campagne di violenza e destabilizzazione che danneggiano le proprie regioni, i cittadini americani o gli interessi americani”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
