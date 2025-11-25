Una deliziosa selezione di prelibatezze è in offerta qui alla Steele’s Family Bakery, appena incoronata la migliore panetteria di Inghilterra. La panetteria è aperta solo da un anno e nessuno nella famiglia Steele aveva precedenti esperienze di panificazione professionale. Ma ora gli affari vanno a gonfie vele e si preparano dolci e prodotti da forno a tutte le ore per stare al passo con la domanda. “Di solito verso le quattro del mattino inizio a fare i pasticci di maiale, cose del genere, poi alle quattro e mezza entrano mia mamma e mia sorella, iniziano a fare le loro torte, i brownies “, spiega Joe Steele, un ex macellaio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inghilterra, da piccola bottega di strada a miglior panetteria del regno: la favola della Steele's Bakery