Infortunio per Gutierrez salta il match col Qarabag
Ancora un infortunio per la squadra di Antonio Conte. Il Napoli di Antonio Conte affronta al Maradona questa sera il Qarabag, match di Champions fondamentale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Napoli-Qarabag, Lang e Neres con Hojlund in attacco. Politano ancora in panchina (Sky) Olivera al posto di Gutierrez. Conte dovrebbe confermare gli stessi che hanno battuto l'Atalanta. https://www.ilnapolista.it/2025/11/napoli-qarabag-lang-e-neres-con-hojlu - facebook.com Vai su Facebook
#Gutierrez #Olivera #Spinazzola Le nuove gerarchie del #Napoli a sinistra tra momenti di forma e infortuni Vai su X
IAMNAPLES.it – Infortunio Napoli, distorsione alla caviglia per Gutierrez, le ultime - Ancora una tegola per Antonio Conte che perde per infortunio il terzino Gutiérrez. Come scrive iamnaples.it
FLASH | Napoli, c’è un nuovo infortunio: è allarme per Champions e 13^ giornata - Non c'è pace per il Napoli di Antonio Conte. Come scrive fantamaster.it
Napoli, out anche Gutierrez per infortunio: salterà anche la Roma? Lo scenario - Il terzino spagnolo del Napoli ha infatti rimediato una distorsione alla caviglia e dovrebbe saltare anche la gara di campionato contro la Roma. gonfialarete.com scrive