Infortunio Palacios l’argentino si ferma di nuovo! I tempi di recupero dopo l’ultimo stop

25 nov 2025

Inter News 24 : novità incoraggianti per Mkhitaryan. L’Inter si prepara alla delicata trasferta di Champions League (Matchday 5) contro l’Atletico Madrid, ma il tecnico Cristian Chivu dovrà fare i conti con un’infermeria ancora piena. Domani sera, la squadra guidata dall’allenatore rumeno scenderà in campo all’Estadio Metropolitano, ma come sottolinea Tuttosport, nessuno dei quattro giocatori ai box recupererà in tempo per l’impegno spagnolo, limitando notevolmente le scelte in un match di tale importanza. 🔗 Leggi su Internews24.com

