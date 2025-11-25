Infortunio Dodo le sensazioni non sono assolutamente positive | la Fiorentina rischia di perdere il brasiliano per tanto tempo I possibili tempi di recuper

Infortunio Dodo, il giocatore potrebbe rientrare direttamente nel 2026. Le sensazioni sui tempi di recupero in casa Fiorentina non sono positive Il percorso di Dodò in questa stagione della Fiorentina somiglia a un vero e proprio stop & go. Da una parte ci sono accelerazioni fulminee, la capacità di bruciare gli avversari in pochi istanti, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Dodo, le sensazioni non sono assolutamente positive: la Fiorentina rischia di perdere il brasiliano per tanto tempo. I possibili tempi di recuper

