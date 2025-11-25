Infortunio Darmian ecco perché è ancora ai box Mkhitaryan pronto a tornare in gruppo

Inter News 24 Infortunio Darmian, arrivano novità da Appiano Gentile. Mkhitaryan si prepara a tornare in gruppo dopo la sfida all’Atletico Madrid. L’ Inter deve fare i conti con un’infermeria affollata nel momento più delicato della stagione, con l’imminente trasferta di Champions League a Madrid e la consapevolezza che l’assenza del laterale olandese Denzel Dumfries ha pesato tantissimo nel Derby, mettendo in evidenza la mancanza di alternative adeguate per l’allenatore Cristian Chivu. Le ultime notizie dall’area medica non sono incoraggianti per il difensore. La Gazzetta dello Sport conferma che la caviglia malconcia del talentuoso esterno olandese sarà rivalutata dallo staff medico dei nerazzurri la prossima settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com

