Infortunati Inter slitta ancora il rientro di Dumfries? A rischio anche un altro big match mentre Mkhitaryan ‘vede la luce’

Inter News 24 . Il punto sull’infermeria. Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Appiano Gentile, dove lo staff medico della Beneamata sta lavorando incessantemente per recuperare le pedine fondamentali dello scacchiere di Cristian Chivu. La sconfitta nel derby ha lasciato strascichi non solo nel morale ma anche nella gestione della rosa, evidenziando quanto l’assenza di Denzel Dumfries pesi sugli equilibri della squadra. Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci vorrà ancora del tempo per rivedere l’esterno olandese riappropriarsi della sua fascia destra, che resterà orfana del legittimo padrone probabilmente fino alla metà del mese di dicembre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, slitta ancora il rientro di Dumfries? A rischio anche un altro big match, mentre Mkhitaryan ‘vede la luce’

News recenti che potrebbero piacerti

Infermeria e Diffidati: Derby Inter - Milan (23/11/2025) Squalificati: NESSUNO! Sia Milan che Inter hanno tutti i giocatori non infortunati a disposizione. MILAN (Focus Infortuni) ? IN DUBBIO: Santiago Gimenez Problema: Affaticamento musc - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Milan, si accende il derby: il punto sugli infortunati Vai su X

Infortunati Inter: le ultime in vista del derby - Manca sempre meno alla ripresa del campionato dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali che ha ... Come scrive fantamaster.it

Inter, Darmian corre verso il derby. Nelle prossime ore il rientro in gruppo - Il laterale ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo e vuole tornare a disposizione per la grande sfida con il Milan ... Scrive msn.com

Inter, slitta il rientro di Lautaro: la gestione dell'attacco verso la Roma. Pio Esposito e Bonny dal 1'? - Dall’Argentina non arrivano ottime notizie per l’Inter: la partita tra l’Albiceleste e il Porto Rico, inizialmente prevista per lunedì 13 a Chicago, è stata spostata a martedì 14 a Miami per motivi di ... Scrive calciomercato.com