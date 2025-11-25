Informazioni test e vaccini | così Ravenna e Lugo prevengono l' Hiv invitando i cittadini a proteggersi

In occasione dell'1 dicembre – Giornata mondiale contro l’Aids, il Centro Antidiscriminazione di Ravenna rinnova il proprio impegno nella prevenzione, nella sensibilizzazione e nella lotta alla sierofobia organizzando due nuove giornate dedicate al testing gratuito e all’informazione sulla salute. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondisci con queste news

TEST MEDICINA 2026 L'Humanitas University ha pubblicato il bando per accedere alle facoltà di Medicina e Chirurgia e Medtec School, entrambe in lingua inglese. In questo carosello trovi le informazioni principali: date del test, modalità di svolgimento e pro - facebook.com Vai su Facebook

Vladimir Putin ha dato mandato di "raccogliere informazioni" sull'eventuale tenuta di test nucleari degli Usa e di "presentare proposte sull'eventuale avvio dei lavori per la preparazione dei test di armi nucleari" se gli Usa dovessero avviarli. #ANSA Vai su X

Vaccini: online 'Vax corner', dedicato all'informazione degli operatori sanitari - E' online 'Vax corner', uno sportello unico di conoscenza virtuale sui vaccini, dedicato ai soli operatori sanitari, con contenuti verificati e informazioni ... Da notizie.tiscali.it

Vaccini. A Siena medici e giornalisti fanno squadra per una corretta informazione - Appuntamento sabato a Monteriggioni per il convegno promosso dalla Federazione degli Ordini dei medici e dall'Ordine dei giornalisti della Toscana. Secondo quotidianosanita.it

Dall’Ema nuove informazioni sulla sicurezza per diversi farmaci, vaccini Covid compresi - Segnalata la necessità di inserire il sanguinamento mestruale abbondante a seguito di vaccinazione contro il Covid con i vaccini di Pfizer e Moderna tra i possibili effetti collaterali. Lo riporta quotidianosanita.it