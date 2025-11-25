Infermieristica i nomi dei 23 nuovi laureati al Polo Didattico di Livorno Foto

Sono 23 i nuovi laureati in Infermieristica che hanno frequentato il percorso formativo triennale organizzato dall’università di Pisa e svoltosi al polo didattico dell’ospedale di Livorno sotto la guida del responsabile Francesco Russo. Nelle sessioni che si sono svolte a Cisanello da segnalare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

