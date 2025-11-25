Indicizzato il 91% dei documenti | per il Fascicolo sanitario elettronico via alla formazione degli operatori
Partito nelle Asl abruzzesi e dunque anche in quella di Pescara, il Piano di formazione straordinario, possibile grazie al pnrr, per rafforzare le competenze professionali e digitali degli operatori sanitari perché siano in grado di utilizzare rapidamente e quotidianamente il Fascicolo sanitario. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Indicizzato il 91% dei documenti: per il Fascicolo sanitario elettronico via alla formazione degli operatori - Positivi i dati emersi dal monitoraggio ministeriale sull'uso dello strumento digitale con cui, tra le altre cose, è più facile scambiare informazioni sui pazienti tra strutture a livello nazionale, f ...