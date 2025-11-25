Indagine di Confcommercio sul Black Friday Piastra | Spesa media in leggero aumento 268 euro a persona

Cesenatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette su dieci faranno acquisti durante la settimana del Black Friday, il 3% in più rispetto al 2024, spendendo in media 268 euro, in leggera crescita rispetto allo scorso anno (261 euro). Lo attesta un'indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research, che comprende. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

indagine confcommercio black fridaySettimana Black Friday, italiani pronti a spendere di più secondo Confcommercio - Un’indagine registra il 70,2% dei consumatori intenzionati a fare acquisti, con una spesa media di 268 euro e forte crescita dei canali digitali ... Lo riporta rainews.it

indagine confcommercio black fridayBlack Friday, i romani approfittano degli sconti e anticipano i regali di Natale - Il dato che colpisce è il notevole aumento dei consumatori che approfitteranno degli sconti del Black Friday per anticipare i regali di Natale. Riporta romatoday.it

indagine confcommercio black fridayBlack Friday: il 70% degli italiani farà acquisti, budget medio di 268 euro - Sette italiani su dieci faranno acquisti nel corso della settimana del Black Friday, dato in crescita del 3% rispetto al 2024, con oltre il 50% che ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Indagine Confcommercio Black Friday