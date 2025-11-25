Indagine di Confcommercio sul Black Friday Piastra | Spesa media in leggero aumento 268 euro a persona
Sette su dieci faranno acquisti durante la settimana del Black Friday, il 3% in più rispetto al 2024, spendendo in media 268 euro, in leggera crescita rispetto allo scorso anno (261 euro). Lo attesta un'indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research, che comprende. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Secondo un’indagine di Confcommercio 2 italiani su 3 vorrebbero più negozi sotto casa per evitare gli spostamenti e avere più scelta. Negli ultimi 10 anni la realtà è un’altra: sono sempre di più le attività che chiudono le saracinesche per sempre. Perdiam - facebook.com Vai su Facebook
Sette italiani su dieci faranno acquisti durante la settimana del #BlackFriday, +3% sul 2024. Oltre la metà ne approfitterà per comprare i regali di Natale. Oltre 1/3 comprerà solo online, 268 euro il budget medio di spesa (Indagine @Confcommercio) Vai su X
Settimana Black Friday, italiani pronti a spendere di più secondo Confcommercio - Un’indagine registra il 70,2% dei consumatori intenzionati a fare acquisti, con una spesa media di 268 euro e forte crescita dei canali digitali ... Lo riporta rainews.it
Black Friday, i romani approfittano degli sconti e anticipano i regali di Natale - Il dato che colpisce è il notevole aumento dei consumatori che approfitteranno degli sconti del Black Friday per anticipare i regali di Natale. Riporta romatoday.it
Black Friday: il 70% degli italiani farà acquisti, budget medio di 268 euro - Sette italiani su dieci faranno acquisti nel corso della settimana del Black Friday, dato in crescita del 3% rispetto al 2024, con oltre il 50% che ... Segnala iltempo.it