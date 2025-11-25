Indagata anche Noemi Bocchi Con Francesco Totti anche la compagna e la tata | i fatti

Noemi Bocchi e Francesco Totti finiscono ufficialmente sotto indagine per abbandono di minore, un’accusa che scuote ancora una volta l’universo mediatico attorno all’ex capitano della Roma e alla sua nuova compagna. A riportarlo è Repubblica, che ricostruisce gli sviluppi di un’inchiesta nata mesi fa e oggi arrivata a un punto cruciale. Al centro di tutto c’è la sera in cui, secondo la denuncia presentata da Ilary Blasi, Totti avrebbe lasciato da sola la figlia più piccola, Isabel, appena 7 anni, insieme ai due figli di Noemi Bocchi, mentre lui e la compagna erano usciti a cena. Nel fascicolo compare anche la tata della coppia, indagata per aver dichiarato il falso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondisci con queste news

La storia di Noemi Riccardi l'avete letta? Noemi aveva 23 anni. Suo fratello, che l’ha uccisa a coltellate, ne ha venticinque. È accaduto il 19 novembre 2025, a San Paolo Bel Sito (Nola). Entrambi erano seguiti dal servizio di salute mentale, entrambi parte di un - facebook.com Vai su Facebook

"PIUME DI STRUZZO DI ZANGRILLI NOEMI E C. S.A.S" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

La figlia di Francesco Totti lasciata sola in casa: indagate anche Noemi Bocchi e la tata «che li ha coperti dichiarando il falso» - E la tata della coppia è sotto inchiesta per aver dichiarato il falso. Da msn.com

Noemi Bocchi indagata per aver lasciato la figlia più piccola di Totti sola in casa: sotto accusa anche la tata - Anche Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, è accusata di abbandono di minore per aver lasciato la figlia dell'ex capitano della Roma da sola ... Lo riporta fanpage.it

Noemi Bocchi indagata con Francesco Totti e la tata per aver lasciato Isabel sola a casa - Noemi Bocchi è indagata insieme a Francesco Totti e alla loro tata per abbandono di minore. Lo riporta msn.com