Incontro sul Grande Nord all' Acquario di Genova

Genovatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Mercoledì Scienza da “brividi” quello proposto il 26 novembre dagli Amici dell’Acquario. Protagonista è il Grande Nord, oltre il 78°parallelo, dove si possono provare sensazioni intense e assolute, nel regno dell’orso bianco. Appuntamento alle 17 presso l’Auditorium dell’Acquario.A raccontarlo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incontro grande nord acquarioIncontro sul Grande Nord all'Acquario di Genova - Protagonista è il Grande Nord, oltre il 78°parallelo, dove si possono provare sensazioni intense e assolute, ... Lo riporta genovatoday.it

incontro grande nord acquarioEsperienze scialpinistiche nel Grande Nord, incontro all'Acquario - Un Mercoledì Scienza da ''brividi'' quello proposto mercoledì 26 novembre 2025 dagli Amici dell'Acquario. Si legge su mentelocale.it

Incontro ravvicinato con gli squali toro dell’Acquario - L’Acquario di Cattolica celebra la Giornata internazionale degli squali, dedicando le sessioni di pasto degli squali toro alla sensibilizzazione dei visitatori sui problemi legati alla pesca ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incontro Grande Nord Acquario