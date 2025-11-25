Incontro fra Regione ministero e Autostrade per l' Italia sui lavori in A14 | istituito un tavolo permanente

Nella mattinata del 23 novembre si è tenuto nella sede della Regione Abruzzo il tavolo d'incontro, convocato dall'assessore regionale Umberto D'Annuntiis, per discutere dei lavori in corso lungo l'autostrada A14 nel tratto abruzzese. Presenti il responsabile della Uit competente del Mit Placido. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

