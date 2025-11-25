Incidente tra un camion e un treno regionale | 4 feriti strada chiusa - IN AGGIORNAMENTO
Uno scontro violentissimo. Quattro feriti, ma poteva andare molto peggio. E’ il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 7 di martedì 25 lungo la Virgiliana, all’altezza dell’abitato di Ponte Rodoni, nel Bondenese. A scontrarsi, ad un passaggio a livello, sono stati il treno regionale della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
