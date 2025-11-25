Incidente sul lavoro in Liguria muore autotrasportatore barese di 56 anni

Un autotrasportatore di 56 anni, Francesco Ventrella, originario di Turi (Bari), è morto nella mattinata del 25 novembre a Lucinasco, in provincia d'Imperia, dopo essere rimasto schiacciato da un rimorchio.L'uomo, titolare di una ditta, secondo una ricostruzione aveva appena consegnato un carico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

