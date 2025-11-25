Incidente in A1 | 60enne finisce in ospedale
Nuovo incidente nel tratto aretino dell'A1. È successo al chilometro 325 in direzione nord poco prima delle 20 di ieri sera, lunedì 24 novembre, e ha coinvolto un mezzo pesante. Un uomo di 60 anni è rimasto ferito ed è trasportato in codice 2 all'ospedale La Gruccia.Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Argomenti simili trattati di recente
Incidente in autostrada in Liguria: grave 60enne bresciana Vai su X
Agropoli. Finisce in un dirupo con la sua autovettura, Vittima dell'incidente stradale una 60enne di Montecorice Leggi cosa è successo https://vocedistrada.it/localita/agropoli-2/agropoli-auto-nel-dirupo-ferita-donna/ #agropoli #moio #incidentestradale - facebook.com Vai su Facebook
Incidente in A1, tamponamento verso Milano: morta una ragazza di 22 anni - È il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella nottata tra domenica 23 e lunedì 24 novembre, lungo l ... Da milanotoday.it