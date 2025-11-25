Incidente in A1 | 60enne finisce in ospedale

Arezzonotizie.it | 25 nov 2025

Nuovo incidente nel tratto aretino dell'A1. È successo al chilometro 325 in direzione nord poco prima delle 20 di ieri sera, lunedì 24 novembre, e ha coinvolto un mezzo pesante. Un uomo di 60 anni è rimasto ferito ed è trasportato in codice 2 all'ospedale La Gruccia.Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

