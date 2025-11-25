Incidente ferroviario a Ferrara treno di studenti contro camion sui binari | feriti

Bondeno (Ferrara), 25 novembre 2025 – Panico questa mattina nel Ferrarese quando intorno alle 7 un incidente ferroviario ha interrotto la circolazione questa mattina a causa di un violento urto tra un treno con studenti diretti a scuola e un mezzo pesante. L'episodio si è verificato attorno alle ore 7:00 del mattino presso un passaggio a livello, nel tratto tra Sermide e Ferrara, dove il servizio ferroviario è stato immediatamente sospeso. I feriti. Tre i feriti: il macchinista e due passeggeri del treno. Inizialmente sembravano una decina i contusi, poi la situazione si è ridimensionata fortunatamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente ferroviario a Ferrara, treno di studenti contro camion sui binari: feriti

