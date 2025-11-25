Incidente drammatico tra treno regionale e camion Tutti salvi

Incidente ferroviario nel ferrarese, treno di studenti si schianta contro il camion-bisarca sui binari. Un urto violentissimo che ha provocato 5 feriti e tanta paura. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Incidente drammatico tra treno regionale e camion. Tutti salvi

