incidente devastante in italia dopo lo schianto il volo nei campi ci sono morti

Nel tardo pomeriggio di martedì 25 novembre 2025 si è consumato un episodio drammatico in via Rivarossa, nel territorio di Rivarolo Canavese, dove un grave incidente stradale ha coinvolto una Ford Focus con tre persone a bordo. L’auto, per cause ancora da chiarire, è improvvisamente finita fuori strada e l’impatto ha avuto conseguenze devastanti: due uomini hanno perso la vita sul colpo, mentre una ragazza è rimasta ferita in modo considerato serio ed è stata affidata alle cure dei sanitari intervenuti. L’emergenza è stata gestita dal personale del 118 Azienda Zero, che dopo le prime valutazioni ha disposto il trasferimento della giovane in ambulanza all’ospedale di Ciriè, dove è stata ricoverata per accertamenti e trattamenti adeguati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
