Incidente devastante in Italia dopo lo schianto il volo nei campi Ci sono morti 

Un crepuscolo come tanti, il rumore di un motore che rompe la quiete, poi il silenzio surreale e le sirene che tagliano l’aria. Una strada di provincia, una corsa che si trasforma in tragedia. Cosa è successo davvero su quel tratto di via Rivarossa? Il mistero si infittisce e lascia tutti senza fiato. La scena si è consumata in pochi istanti ma ha lasciato un segno profondo su chi l’ha vissuta e chi, ancora oggi, cerca risposte. Una Ford Focus, tre persone a bordo, un volo fuori strada e il destino che si accanisce con una violenza inaspettata. Due vite spezzate all’improvviso, una giovane sospesa tra speranza e paura: questi sono i volti di una sera che nessuno potrà dimenticare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it