Incidente a Strambino | maxi-tamponamento a catena tra un bus tre auto e un furgoncino Cinque feriti

Circolazione nel caos e cinque feriti, fortunatamente nessuno dei quali grave. È il bilancio di un incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 25 novembre 2025, sulla statale 26 a Strambino. Si è trattato di un tamponamento a catena tra un bus di linea di Gtt (fuori servizio), che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altre letture consigliate

Incidente a Strambino: maxi-tamponamento a catena tra un bus, tre auto e un furgoncino. Cinque feriti - È il bilancio di un incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 25 novembre 2025, sulla statale 26 a Stramb ... Come scrive torinotoday.it

Tamponamento a catena sulla statale 26 a Strambino: quattro feriti, uno elitrasportato al Cto - Un tamponamento a catena, rapido e violento, ha paralizzato questa mattina la statale 26 tra Strambino e Ivrea, trasformando uno dei collegamenti più trafficati del Canavese in un lungo corridoio di s ... Da giornalelavoce.it

Incidente sulla statale 26, bus Gtt coinvolto e 4 feriti coinvolti - Intervento di soccorsi e chiusura della statale 26 per le operazioni di recupero Un pauroso incidente ha avuto luogo questa matti ... Secondo msn.com