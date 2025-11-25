Incidente a Ferrara tra treno e camion | il video dell' alto

Grave incidente intorno alle 7.30 a un passaggio a livello nel Ferrarese, sulla strada tra Bondeno e Vigarano Pieve: un camion bisarca che trasportava diverse automobili si è scontrato con un treno regionale della linea Suzzara-Ferrara. Tre i feriti: il macchinista, l’autista del camion e un passeggero del treno . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Ferrara tra treno e camion: il video dell'alto

Incidente aereo nella tarda mattinata di oggi ad Aguscello, frazione di Ferrara. Un velivolo ultraleggero da poco decollato proprio dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello si è schiantato in un terreno agricolo prendendo fuoco. A bordo del velivolo c'er - facebook.com Vai su Facebook

Incidente ferroviario a Ferrara: treno di studenti contro camion sui binari - Panico intorno alle 7, quando lo schianto al passaggio a livello ha interrotto la circolazione: l’urto è stato violento ma miracolosamente non ci sono state vittime: solo feriti in maniera non grave. Scrive msn.com

Camion bisarca su treno regionale nel Ferrarese, due feriti - 30 a un passaggio a livello nel Ferrarese, sulla strada tra Bondeno e Vigarano Pieve: per cause ancora da accertare, un ... Secondo ansa.it

Ferrara, camion bisarca si scontra con un treno: tre feriti, strada e linee bloccate. Diverse auto trasportate dall'automezzo sono andate distrutte - 30 a un passaggio a livello, sulla strada tra Bondeno e Vigarano Pieve ... Riporta corrieredibologna.corriere.it