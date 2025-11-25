Incendio in ospedale evacuato un edificio a causa del fumo

Pisa, 25 novembre 2025 – Un principio di incendio si è sviluppato nell’edificio 54 dell'area del Presidio ospedaliero Santa Chiara, a PIsa. Nell'edificio, destinato a reparti medici e uffici amministrativi, è stata rilevata la presenza di fumo che ha indotto il personale sanitario ad evacuare l'edificio e sospendere le attività. I vigili del fuoco sono giunti sul posto e hanno ricercato il punto di innesco dell’incendio e provveduto a spegnerlo, successivamente è stato interdetto (provvisoriamente) l'accesso e l'utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza a parte della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

