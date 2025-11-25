Incendio devastante | scoppia il panico 150 vigili del fuoco sul posto
Un violento incendio ha trasformato in pochi minuti un magazzino e alcuni locali commerciali in una gigantesca torcia, con una colonna di fumo nero visibile a grande distanza. All’interno della struttura potrebbero essere stati stoccati fuochi d’artificio e bombole, dettaglio che spiegherebbe le esplosioni udite dai testimoni. I servizi di emergenza hanno definito l’incidente “grave” e sul posto sono stati inviati circa 150 vigili del fuoco e decine di mezzi speciali. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è scoppiato in un edificio a due piani in zona ovest di Londra, lungo Bridge Road nel quartiere di Southall, all’interno di un complesso commerciale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
Raccolta fondi per aiutare una famiglia della nostra comunità che ha perso casa e beni in un incendio devastante. Chiunque può è chiamato a dare una piccola mano Vai su Facebook
Panico alla Cop30, scoppia un incendio in uno dei Padiglioni - Momenti di panico alla Cop30 di Belem, dove un incendio è divampato in un padiglione all'interno della sede ... stream24.ilsole24ore.com scrive
Incendio nel Salento tra spiagge e case vacanze: scoppia il panico tra turisti e residenti, evacuate decine di persone - Sul posto stanno operando in tandem due Canadair decollati da Lamezia Terme con squadre dei vigili del fuoco e volontari della ... Lo riporta corriereadriatico.it
Scoppia un incendio in volo: panico tra i passeggeri e i piloti attuano un atterraggio d’emergenza – VIDEO - Un incendio alla batteria ha costretto il volo Air China CA139 (diretto da Hangzhou, in Cina, a Incheon in Corea del Sud) ad un atterraggio di emergenza a Shanghai oggi, ... Secondo ilfattoquotidiano.it