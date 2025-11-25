Incendio devastante | scoppia il panico 150 vigili del fuoco sul posto

Un violento incendio ha trasformato in pochi minuti un magazzino e alcuni locali commerciali in una gigantesca torcia, con una colonna di fumo nero visibile a grande distanza. All’interno della struttura potrebbero essere stati stoccati fuochi d’artificio e bombole, dettaglio che spiegherebbe le esplosioni udite dai testimoni. I servizi di emergenza hanno definito l’incidente “grave” e sul posto sono stati inviati circa 150 vigili del fuoco e decine di mezzi speciali. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è scoppiato in un edificio a due piani in zona ovest di Londra, lungo Bridge Road nel quartiere di Southall, all’interno di un complesso commerciale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it