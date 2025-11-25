Incendi notturni | in una piazza del Paradiso l' ennesima auto in fiamme
BRINDISI - Piazza Botticelli, al rione Paradiso, ha fatto da scenario all'ennesimo incendio auto verificatosi in città. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 4.30 per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo una macchina parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Notte di incendi a Trieste: 7 automezzi in fiamme in due punti della stessa via -> https://www.nordest24.it/incendi-notturni-trieste-via-delle-campanelle-20-novembre-2025 - facebook.com Vai su Facebook
Incendio notturno in un’azienda di Laives: ingenti danni, nessun ferito, intervento fino alle 3. #Trentino #Bolzano #Cronaca Vai su X