Incendi notturni | in una piazza del Paradiso l' ennesima auto in fiamme

Brindisireport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Piazza Botticelli, al rione Paradiso, ha fatto da scenario all'ennesimo incendio auto verificatosi in città. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 4.30 per spegnere le fiamme che stavano avvolgendo una macchina parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

