Inaugurate tre nuove panchine rosse per la Giornata contro la violenza alle donne
Sono state inaugurate martedì (25 novembre), per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tre nuove panchine rosse nelle frazioni di Santarcangelo: a San Martino dei Mulini nell’area verde affacciata su via Trasversale Marecchia, a San Bartolo nel parco di via. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
