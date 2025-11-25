Inaugurate tre nuove panchine rosse per la Giornata contro la violenza alle donne

Riminitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state inaugurate martedì (25 novembre), per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tre nuove panchine rosse nelle frazioni di Santarcangelo: a San Martino dei Mulini nell’area verde affacciata su via Trasversale Marecchia, a San Bartolo nel parco di via. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

