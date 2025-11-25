Inaugura alla Project Room del Mic il Double Jeu di Léa Renard
Inaugura il 29 novembre alle 17:30 la mostra Double Jeu (Doppio gioco) dell'artista francese Léa Renard, vincitrice under 35 del 63° Premio Faenza con l’installazione Subtle conversations of states of mind. Il Premio Faenza le ha infatti permesso di svolgere due mesi di residenza al Mic di Faenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Double Jeu, la mostra di Léa Renard. L’inaugurazione alla Project Room del MIC Faenza oltrelecolonne.it/double-jeu-la-… via @OltreleColonne Vai su X
Super Space Sheriff Gavan Infinity inaugura Project R.E.D. e prende il posto di Super Sentai Il nuovo brand tokusatsu di Toei debutta nella storica fascia oraria domenicale di TV Asahi con una serie completamente originale. #ProjectR.E.D. #SuperSpaceSherif - facebook.com Vai su Facebook
Alla Project Room del MIC Faenza il “Double Jeu” di Léa Renard - Con l’installazione “Subtle conversations of states of mind” l’artista francese Léa Renard si è aggiudicata il Premio Faenza nella categoria under 35 (sostenuto da Cersaie) e due mesi di residenza a F ... Come scrive ravennawebtv.it
Project Room, nuovo spazio al Mic Faenza - Al Museo internazionale delle ceramiche (Mic) di Faenza arriva la Project Room, nuovo spazio espositivo per la presentazione di recenti donazioni, restauri, prestiti ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive