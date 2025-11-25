Inaugura alla Project Room del Mic il Double Jeu di Léa Renard

Ravennatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugura il 29 novembre alle 17:30 la mostra Double Jeu (Doppio gioco) dell'artista francese Léa Renard, vincitrice under 35 del 63° Premio Faenza con l’installazione Subtle conversations of states of mind. Il Premio Faenza le ha infatti permesso di svolgere due mesi di residenza al Mic di Faenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

