Inattesi exploit e clamorose esclusioni | ecco chi sono i candidati più votati nel Foggiano

Conferme, ma anche inattesi exploit e clamorose esclusioni. In tarda serata, si consolidano i risultati, frutto del combinato disposto tra i dati ufficiali e ufficiosi che si rincorrono. Nel centrosinistra c'è "gente che spera", citando l'inno rap di Decaro, perché il sistema di attribuzione dei.

Non demerita l'ex candidato sindaco di Manfredonia Ugo Galli, mentre al terzo posto c'è Carlo Dercole che si è ...