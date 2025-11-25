In viale Miramare un hotel di lusso | Marriott International sbarca in città

Un nuovo hotel 4 stelle superior, con l'arrivo dei primi ospiti “già” nell'estate del 2'27. E' quanto è stato annunciato questo pomeriggio durante un incontro che ha visto partecipare il sindaco Roberto Dipiazza e i vertici di Edilimpianti, Società Benefit, parte di Edil Griup e Swissoak. I. 🔗 Leggi su Triesteprima.it