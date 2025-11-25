In Sala Vanni l' artista The Niro per l' unica data toscana

Firenzetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento nella suggestiva Sala Vanni venerdì 5 dicembre per l’unica data toscana di The Niro: un viaggio sonoro intimo e raffinato attraverso canzoni che raccontano il nostro tempo, le fragilità condivise e la ricerca di nuova luce. Un’occasione per ascoltare un artista capace di trasformare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

