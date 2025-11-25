In Regione Lazio il convegno Casa triste casa | focus sulla violenza di genere nascosta in famiglia
Roma, 25 novembre 2025 – “La violenza che nasce e cresce dentro le mura di casa è la più difficile da vedere e la più dolorosa da raccontare. Per questo abbiamo il dovere istituzionale e morale di parlarne, di guardarla in faccia e di proteggere chi spesso non ha voce ”, dichiara la capogruppo di Italia Viva al Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei. “In Italia, secondo l’ultimo rapporto Istat, quasi una donna su tre (31,9%) ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale nel corso della vita. I dati della Polizia mostrano che, soltanto nel primo semestre del 2024, i maltrattamenti in ambito familiare sono aumentati del 5%, superando le 12. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
