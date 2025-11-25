In piazza Duomo è comparso un labirinto | il percorso esperenziale per riconoscere i segnali della violenza

Milanotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un labirinto per imparare a riconoscere i segnali e le dinamiche della violenza maschile contro le donne. L'installazione si trova in piazza Duomo e porta la firma della Rete antiviolenza del Comune di Milano.Si tratta di un percorso esperenziale con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

