In piazza Duomo è comparso un labirinto | il percorso esperenziale per riconoscere i segnali della violenza

Un labirinto per imparare a riconoscere i segnali e le dinamiche della violenza maschile contro le donne. L'installazione si trova in piazza Duomo e porta la firma della Rete antiviolenza del Comune di Milano.Si tratta di un percorso esperenziale con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it