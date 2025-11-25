In piazza Duomo è comparso un labirinto | il percorso esperenziale per riconoscere i segnali della violenza
Un labirinto per imparare a riconoscere i segnali e le dinamiche della violenza maschile contro le donne. L'installazione si trova in piazza Duomo e porta la firma della Rete antiviolenza del Comune di Milano.Si tratta di un percorso esperenziale con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altre letture consigliate
CATANIA – Piazza Duomo, con la Fontana dell’Elefante e la Cattedrale di Sant’Agata, avvolte dalla neve. Un momento raro, che trasforma il cuore della città in un silenzioso paesaggio d’inverno. Catania così non capita spesso di vederla, e quando succede, r Vai su Facebook
Salvini lancia la sfida per Milano: “Remigration summit in piazza Duomo, basta maranza e baby gang” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X