In ospedale Apprensione nel mondo del cinema le condizioni di Brigitte Bardot

Apprensione e silenziosa attesa stanno nuovamente avvolgendo il mondo del cinema francese e internazionale. Brigitte Bardot, 91 anni, una delle ultime vere icone del Novecento, “si trova nell’ospedale Saint-Jean di Tolone da una decina di giorni”, come riferisce il quotidiano Var-Matin, che cita fonti dirette. La notizia è circolata rapidamente negli ambienti cinematografici e non solo, riportando l’attenzione sullo stato di salute dell’attrice, già provato da un precedente ricovero avvenuto appena un mese fa e legato, ricorda il sito, a un intervento chirurgico “nel quadro di una malattia grave”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

