In ospedale Apprensione nel mondo del cinema le condizioni di Brigitte Bardot

Caffeinamagazine.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apprensione e silenziosa attesa stanno nuovamente avvolgendo il mondo del cinema francese e internazionale. Brigitte Bardot, 91 anni, una delle ultime vere icone del Novecento, “si trova nell’ospedale Saint-Jean di Tolone da una decina di giorni”, come riferisce il quotidiano Var-Matin, che cita fonti dirette. La notizia è circolata rapidamente negli ambienti cinematografici e non solo, riportando l’attenzione sullo stato di salute dell’attrice, già provato da un precedente ricovero avvenuto appena un mese fa e legato, ricorda il sito, a un intervento chirurgico “nel quadro di una malattia grave”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ospedale apprensione mondo cinemaBrigitte Bardot di nuovo ricoverata in ospedale. Poco più di un mese fa ha subito un intervento chirurgico e aveva rassicurato tutti: “Sto bene” - Jean di Tolone dopo soli 10 giorni dalle dichiarazioni: "Sto bene, non sono morta" ... Da ilfattoquotidiano.it

ospedale apprensione mondo cinemaBrigitte Bardot on ollut sairaalahoidossa kymmenen päivää, mikä on saanut fanit huolestumaan hänen terveydestään. - Brigitte Bardot, 91 anni, ricoverata da dieci giorni a Tolone: la famiglia mantiene il massimo riserbo sulle sue condizioni. Lo riporta notizie.it

ospedale apprensione mondo cinema"Ricoverata Brigitte Bardot". La star del cinema francese ha 91 anni - Sono ore di forte preoccupazione per Brigitte Bardot, che in questi giorni si trova nuovamente ricoverata in un ospedale di Tolone. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ospedale Apprensione Mondo Cinema