Al Museo Civico di Gerace la presentazione del libro di Romolo Piscioneri tra poesia e impegno civile.. Al Museo Civico si è svolta la presentazione del libro In Là – Poesia e arte di Romolo Piscioneri, autore originario di Caulonia. A moderare l’incontro è stato il giornalista Rai Antonio Condò, che ha aperto la serata evidenziando l’impegno sociale che attraversa l’opera dell’autore, capace di trasformare la poesia in un gesto civile e comunitario. I saluti istituzionali e gli interventi. Il sindaco Rudi Lizzi e l’ assessora alla cultura Marisa Larosa hanno portato i saluti istituzionali, ribadendo il valore della cultura come radice identitaria e bene comune. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - In Là – Poesia e arte: la presentazione a Gerace