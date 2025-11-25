In Là – Poesia e arte | la presentazione a Gerace
Al Museo Civico di Gerace la presentazione del libro di Romolo Piscioneri tra poesia e impegno civile.. Al Museo Civico si è svolta la presentazione del libro In Là – Poesia e arte di Romolo Piscioneri, autore originario di Caulonia. A moderare l’incontro è stato il giornalista Rai Antonio Condò, che ha aperto la serata evidenziando l’impegno sociale che attraversa l’opera dell’autore, capace di trasformare la poesia in un gesto civile e comunitario. I saluti istituzionali e gli interventi. Il sindaco Rudi Lizzi e l’ assessora alla cultura Marisa Larosa hanno portato i saluti istituzionali, ribadendo il valore della cultura come radice identitaria e bene comune. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Scopri altri approfondimenti
Musica, poesia e arte per un percorso di sensibilizzazione che coinvolge studenti, istituzioni e comunità, tra i colori del cambiamento e l’impegno a costruire gentilezza - facebook.com Vai su Facebook
Poesia e arte alla GAM di Roma - Da domani fino al 29 settembre, il Novecento letterario romano sarà raccontato attraverso le opere d'arte visiva ... Riporta arte.it
Poesia, arte ed etica Tutto surreale - Lo studioso Arturo Schwarz, partecipe dell'attività del gruppo surrealista sin dal 1943, quando entrò in contatto epistolare con André Breton, parlerà del Surrealismo nel corso di tre conferenze che ... Come scrive ilgiornale.it
Poesia, l’arte di produrre versi per dire quello che non sappiamo dire - Chi l’avrebbe mai detto che una parola apparentemente lieve come poesia avesse un’origine che esalta tutto il lavoro necessario per crearla? Lo riporta corriere.it