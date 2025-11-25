In India nasce una serie tv animata su Maradona racconterà il suo percorso di resilienza e successi Variety
La vita di Maradona diventa una serie tv. Reliance Animation, uno dei principali studi indiani del gruppo Reliance Entertainment, ha infatti acquisito i diritti necessari per realizzare una serie animata dedicata alla carriera e alla storia personale del fuoriclasse argentino. Si tratta di un progetto ufficiale, sviluppato con l’approvazione di Sattvica sa – l’ente che gestisce la proprietà intellettuale di Maradona – e che mira a ripercorrere l’ascesa del Pibe de Oro, dalle origini difficili alla consacrazione mondiale, raccontando tanto i trionfi quanto le ombre che hanno segnato la sua vita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Perché il loto è così importante nella tradizione indiana? Un fiore che nasce nel fango, ma resta puro. Proprio come la nostra mente, quando incontra la conoscenza e si apre alla luce. Il loto insegna a fiorire ovunque siamo, a restare integri anche quan - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le serie TV prodotti in India - Serie TV imperdibili 2025 Serie TV imperdibili 2024 Serie TV imperdibili 2023 Serie TV imperdibili 2022 Serie TV imperdibili 2021 Serie TV imperdibili 2020 Serie TV ... Come scrive mymovies.it