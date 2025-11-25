La vita di Maradona diventa una serie tv. Reliance Animation, uno dei principali studi indiani del gruppo Reliance Entertainment, ha infatti acquisito i diritti necessari per realizzare una serie animata dedicata alla carriera e alla storia personale del fuoriclasse argentino. Si tratta di un progetto ufficiale, sviluppato con l’approvazione di Sattvica sa – l’ente che gestisce la proprietà intellettuale di Maradona – e che mira a ripercorrere l’ascesa del Pibe de Oro, dalle origini difficili alla consacrazione mondiale, raccontando tanto i trionfi quanto le ombre che hanno segnato la sua vita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In India nasce una serie tv animata su Maradona, racconterà il suo percorso di resilienza e successi (Variety)