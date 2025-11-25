In Fondazione presentazione del volume ' Donne per la pace' con la giornalista Viviana Daloiso

‘Donne per la pace. Voci che hanno cambiato la storia’ (Vita e Pensiero, 2024) è il titolo del libro che sarà presentato martedì 2 dicembre alle 18 presso la Sala Rosa dei Venti della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. L'incontro, moderato dalla giornalista Annalisa Graziano, vedrà la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Altre letture consigliate

?Presentazione della Relazione Annuale 2025 al Parlamento Fondazione ENPAIA ift.tt/QcRj0P2 #evento #takethedate Vai su X

#reminder #oggi 24 novembre alle ore 17.00 si terrà la presentazione del primo volume della COLLANA DI STUDI DELLA FONDAZIONE MARCO BESSO dal titolo “GIUSEPPE MAZZINI - Rivoluzionario italiano ed europeo” a cura di FRANCESCO GUIDA e GI - facebook.com Vai su Facebook

DONNE Foggia: la biblioteca ‘La Magna Capitana’ presenta il volume ‘Donne per la pace’ - La Biblioteca “La Magna Capitana” promuove un nuovo appuntamento dedicato al ruolo determinante delle donne nei processi di pace ... statoquotidiano.it scrive

Libro bianco sulla salute delle donne. “Fondamentale consolidare il cambiamento verso una medicina e farmacologia di genere” - Nonostante un consenso quasi generale sul piano culturale e di evidenza sul piano scientifico, il cambiamento di prospettiva e l’applicazione ad ogni livello della Medicina di Genere mostrano un perco ... Lo riporta quotidianosanita.it

Due iniziative per raccontare il coraggio e l’impegno delle donne nella Resistenza - La Fondazione Barberini, in collaborazione con la Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna e il Circolo Cooperatori APS, con il contributo della Regione Emilia- Come scrive ravennanotizie.it