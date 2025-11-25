In Emilia-Romagna nessun ticket per le persone che subiscono violenza di genere o a causa del proprio orientamento

Parmatoday.it | 25 nov 2025

Già era gratuito l’accesso al Pronto soccorso, ai consultori familiari per la presa in carico e il sostegno psicologico. Ora l’esenzione del ticket viene estesa anche alle visite specialistiche ambulatoriali. In Emilia-Romagna, per volontà della Regione che ha approvato il provvedimento ieri in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

