In Emilia-Romagna nessun ticket per le persone che subiscono violenza di genere o a causa del proprio orientamento
Già era gratuito l’accesso al Pronto soccorso, ai consultori familiari per la presa in carico e il sostegno psicologico. Ora l’esenzione del ticket viene estesa anche alle visite specialistiche ambulatoriali. In Emilia-Romagna, per volontà della Regione che ha approvato il provvedimento ieri in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
L'Emilia Romagna è tra le regioni italiane che accolgono più pazienti da altre regioni: questo ha dei costi, ma soprattutto delle conseguenze sulla sua organizzazione. Per iniziare a controllare i flussi, e governarli, è stato approvato un accordo con la Calabria,
