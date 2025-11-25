In Emilia-Romagna 139mila famiglie in condizioni di povertà dalla Regione un Piano da 124 milioni di euro

Combattere esclusione sociale, disagio abitativo e povertà alimentare: l'Emilia-Romagna mette in campo 124 milioni di euro di risorse - regionali, nazionali e comunitarie – con il Piano regionale per il contrasto alle povertà 2025–2027 approvato oggi dall'Assemblea legislativa.

