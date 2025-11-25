In centro arriva Orange Friday i negozi uniti | Non facciamo sconti sulla violenza contro le donne
Il centro storico di Rimini non fa sconti alla violenza sulle donne. Cna Impresa Donna Rimini e le attività commerciali della Rimini Shopping Night si uniscono con l’iniziativa “Non facciamo sconti sulla violenza contro le donne”. Venerdì 28 novembre, in occasione del Black Friday, le attività. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
