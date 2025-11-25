In casa biancorossa In questa fase contano solo i risultati
Missione compiuta: la Maceratese ha battuto il fanalino di coda Castelfidardo e ha fatto tre importanti passi avanti in classifica. Tutto il resto passa in secondo piano perché in questa fase c’è da mettere solo il risultato in cima ai pensieri. I biancorossi contro l’ultima della classe non hanno espresso il miglior calcio della stagione, hanno disputato una gara un po’ sotto ritmo, hanno corso qualche rischio ed è stato bravo Cusin a mantenere inviolata la porta, ma alla fine questi aspetti passano in secondo piano quando si centra l’obiettivo finale, e cioè la vittoria. La squadra era anche partita bene ma al primo pericolo portato dal Castelfidardo sono emerse paure e insicurezze, magari ha contribuito anche l’enorme peso della posta in palio, specie dopo la rocambolesca sconfitta esterna con il San Marino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
