In arrivo nuovi mezzi per la Polizia Locale di Cesenatico con un investimento da 120mila euro

Sono in arrivo nuovi mezzi per la Polizia Locale di Cesenatico, dotazioni molto preziose grazie a un investimento di 120.000 euro contenuti nella variazione di bilancio che andrà in approvazione durante il consiglio comunale di giovedì 27 novembre. Le risorse serviranno a comprare un’unità mobile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Nuove fettucce e nuovi colori in arrivo in negozio Se vuoi realizzare la tua borsa a mano passa da noi e troverai diversi filati per le tue creazioni artigianali. Ti aspettiamo @follower #merceriaocchidigatto #borseartigianali #fettuccia #creazioniartigianali #u - facebook.com Vai su Facebook

Stop alle truffe telefoniche: in arrivo nuovi filtri Agcom. Il 19 novembre entra in vigore il secondo blocco voluto da Agcom per le telefonate provenienti dall’estero con finto numero di telefono mobile. Un'azione necessaria per proteggere gli utenti dalle insidiose Vai su X

Polizia Locale, nuovi mezzi. Investiti 120 mila euro - Sono in arrivo nuovi mezzi per la Polizia Locale di Cesenatico, dotazioni molto preziose grazie a un investimento di € 120. Riporta livingcesenatico.it

Polizia Locale di Rende, De Silva: «Con nuovi mezzi e tecnologia più vicini ai cittadini» - Il Corpo di Polizia Locale di Rende inaugura una nuova stagione operativa con il potenziamento del parco mezzi e delle dotazioni tecnologiche, digitalizzazione delle procedure e maggiore presidio del ... cosenzachannel.it scrive

Livorno, nuovi veicoli per la Polizia Locale: presentati due Toyota Proace City Verso usati per i rilievi - Questa mattina la Polizia Locale di Livorno ha presentato due nuovi veicoli Toyota Proace City Verso, acquistati e allestiti come Uffici Mobili per gestire i rilievi dei sinistri direttamente sul ... Segnala livornopress.it