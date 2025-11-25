In arrivo nuovi mezzi per la Polizia Locale di Cesenatico con un investimento da 120mila euro

Cesenatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in arrivo nuovi mezzi per la Polizia Locale di Cesenatico, dotazioni molto preziose grazie a un investimento di 120.000 euro contenuti nella variazione di bilancio che andrà in approvazione durante il consiglio comunale di giovedì 27 novembre. Le risorse serviranno a comprare un’unità mobile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

