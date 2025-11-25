in arrivo i semafori dalla luce bianca come funzionano e cosa cambia per il traffico

Il futuro della gestione dei flussi di traffico e di quella dell'attraversamento degli incroci potrà essere affidato a nuovi semafori che saranno dotati di una luce bianca: secondo i dati di uno studio realizzato dall'università della North Carolina, grazie ad essi si potrà non solo migliorare la circolazione e ridurre i ritardi del 94%, ma anche abbattere il consumo di carburante e l'inquinamento da emissioni. Quella che originariamente era stata pensata come la soluzione perfetta per integrare i veicoli a guida autonoma nelle nostre strade, stando ai ricercatori, apporterà miglioramenti sensibili anche agli spostamenti con le auto tradizionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

