Importazioni per 3,5 tonnellate di droga Sgominata banda armata | 28 arresti
L’OPERAZIONE. Un maxi sequestro di 400 kg di stupefacenti e perquisizioni anche a Bergamo. Si tratta di appartenenti al clan Barbaro dell’ndrangheta della Locride. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
L'inchiesta della Guardia di Finanza ricostruisce importazioni per oltre 3,5 tonnellate di sostanza stupefacente, con ramificazioni in Germania, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito
Importazioni per 3,5 tonnellate di droga. Sgominata banda armata: 28 arresti - Così sono state ricostruite «importazioni di cocaina per oltre 3,5 tonnellate, di cui oltre kg 400 sequestrati all'organizzazione dalle forze dell'ordine sia in Italia che all'estero ».
