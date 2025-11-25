Imperia parroco picchiato da straniero che fuma in chiesa

Lo straniero, entrato in chiesa con una sigaretta accesa, non solo ha disturbato la funzione religiosa ma ha anche colpito il parroco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Parroco preso a schiaffi da un fedele che fuma in chiesa - Alessandro Ferrua, parroco della basilica di San Giovanni a Imperia Oneglia è stato aggredito, insultato e preso a schiaffi da un fedele che aveva rimproverato, perché sorpreso a fumare in chiesa. Secondo msn.com

imperia parroco picchiato straniero«Non si può fumare qui» e il parroco viene preso a schiaffi e minacciato. L’aggressione dentro la basilica di Imperia – Il video - Mentre l’organista si esercitava per le celebrazioni, l’uomo si era seduto a fumare in una delle panche. Riporta msn.com

