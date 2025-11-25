Imperia parroco picchiato da straniero che fuma in chiesa

Lo straniero, entrato in chiesa con una sigaretta accesa, non solo ha disturbato la funzione religiosa ma ha anche colpito il parroco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Imperia, parroco picchiato da straniero che fuma in chiesa

