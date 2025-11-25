Imam Mohamed Shahin rinchiuso nel Cpr di Torino per essere espulso lodava il 7 ottobre | L' attacco di Hamas è resistenza
Ieri, 24 novembre, l’imam della moschea di via Saluzzo a Torino, Mohamed Shahin, ha ricevuto un decreto di espulsione dall’Italia per ragioni di sicurezza. Adesso si trova al Centro di permanenza per i rimpatri di corso Bologna, da dove potrebbe presto essere riportato in Egitto, dove è nato.Cosa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Con Don Valerio Shango, Curia di Rieti, e con Mohamed Ahardane, Imam della Moschea della Pace, dalla Giornata Mondiale ONU in Ricordo delle Vittime della Strada di Rieti Centro d'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Imam Mohamed Shahin rinchiuso nel Cpr di Torino per essere espulso, lodava il 7 ottobre: "L'attacco di Hamas è resistenza" - A ottobre, durante una di queste, aveva scatenato polemiche per alcune frasi su Hamas. Scrive torinotoday.it
Imam: "7 ottobre fu una reazione". Viminale dispone l'espulsione - Comitato Torino per Gaza: "Atto islamofobo e razzista" ... Secondo rainews.it
Il ministro della Giustizia: “L’imam di San Salvario va espulso” - Mohamed Shahin, che guida la moschea di largo Saluzzo, è al Cpr di Milano. Segnala torino.repubblica.it