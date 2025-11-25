Ilaria Borgato morta in piazza a 24 anni caccia a chi l’ha vista per l’ultima volta a Padova

La polizia sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita e i contatti della 24enne di Vigonza per ricostruire i momenti che hanno portato al suo decesso. Si sospetta una overdose, la Procura ipotizza il reato di morte come conseguenza di altro delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ilaria Borgato trovata morta a 24 anni in piazza a Padova, il papà: «Nessuno ci ha aiutato, siamo stati abbandonati»

Ilaria Borgato trovata morta in strada a Padova a 24 anni, disposta l'autopsia. Il papà: "Abbiamo chiesto aiuto" - Ilaria Borgato è stata trovata morta a Padova su un giaciglio di fortuna sotti i portici di piazza Gasparotto, vicino alla stazione

Ilaria Borgato trovata morta a 24 anni in piazza a Padova, il papà: «Nessuno ci ha aiutato, siamo stati abbandonati» - L'hanno trovata che non respirava più, sdraiata su un giaciglio di fortuna sotto uno dei portici di piazza Gasparotto, a poche centinaia di metri dalla stazione