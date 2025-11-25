IL VIDEO | Maxi operazione antidroga tra Latina e Roma | 15 arresti
Quindici le perone finite in carcere nell’ambito di una vasta operazione antidroga che è stata eseguita oggi, martedì 25 novembre, tra le province di Latina e Roma, coordinata dalla Dda di Roma. Le indagini della Squadra Mobile capitolina hanno permesso di disarticolare due gruppi criminali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
